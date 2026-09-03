Join Us Anteprima: Wolf Haus Games sparge un po' di Destroy All Humans! e una spinta di Saints Row nel suo gioco di sopravvivenza

Davvero, non sapevo cosa aspettarmi entrando nella mia sessione pratica per il Join Us di Wolf Haus Games alla Gamescom di quest'anno. Da un lato, la natura di un gioco di crafting sopravvivenza open-world è ormai abbastanza comune, ma dall'altro, questi progetti tendono a far sì che un giocatore si trovi in un ambiente lontano e ostile e gli chiedano di sopravvivere. Questo non è affatto il caso per Join Us...

L'intera premessa di Join Us è di fatto una frecciatina satirica ai culti. Interpreti il ruolo di un capo filiale di una setta più ampia, inviato in una cittadina rurale (e piuttosto fatiscente) americana, dove l'obiettivo è stabilire una nuova base operativa, reclutare seguaci devoti e, in ultima analisi, prepararsi all'arrivo del 'Leader' in tempo debito. Anche se potresti iniziare a mettere insieme i pezzi per sviluppare un quadro di come questo viene servito, ci sono anche alcune curve, ovvero che Join Us è a volte scandalosamente stupido e comico e offre allo stesso tempo un gameplay che sembra somigliare a una versione pesantemente modificata di Grand Theft Auto Online.

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Ma torniamo prima di tutto al punto di partenza. Dopo un tutorial esilarante in cui il Capo indagano sul tipo di persona che sei mentre ti insegna contemporaneamente le meccaniche di gioco di base, vieni mandato nel grande e cattivo mondo e ti viene detto di guidare fino al nuovo quartier generale. Per riferimento, quando dico "sonda sul tipo di persona che sei", intendo dire che ti verrà consegnata una pistola carica e ti verrà detto di sparare a cinque bersagli mentre stai in una galleria con cinque polli vivi in un recinto e altri cinque bersagli accuratamente nascosti sparsi in giro. Non persi un attimo a sparare alle galline prima che il Leader lanciasse una battuta genuinamente sorpresa che non avessi scelto di sparare ai bersagli inanimati. La situazione è poi peggiorata quando mi hanno dato un lanciarazzate e ti hanno detto di far saltare in aria un maiale. Non ho dovuto farlo, perché il Capo mi stava semplicemente mettendo alla prova, ma l'ho fatto comunque per vedere cosa succedeva... Quindi sì, sondare dentro la tua persona.

Comunque, alla fine vieni messo al volante di un furgone e indirizzato al quartier generale percorrendo un percorso attraverso la città locale, visitando i luoghi di interesse lungo il percorso. Il viaggio si conclude quando arrivi a una chiesa fatiscente attualmente assalita da ladri locali, una questione che il Leader sceglie di risolvere con pregiudizio. Cioè uccidere i ladri.

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Da qui si tratta di misure di sopravvivenza più tradizionali nel mondo aperto, che si tratti di raccogliere risorse o cibo e poi cercare di creare letti, un falò e altri oggetti utili pensati per migliorare e potenziare il tuo culto. Eppure manca ancora un elemento importante, ovvero i membri del culto. Il Leader cerca di impartire comandi tramite un veicolo di comunicazione divina (un fax...) e presto arriva l'ordine che hai bisogno di un gregge da guidare. La soluzione è andare nel mondo, trovare alcune anime perdute, convertirle alla tua 'religione' e metterle al lavoro nella tua base. Questo introduce l'elemento conversione, dove cerchi di convincere un NPC a unirsi alle tue fila, influenzato dalla differenza di livello rispetto all'NPC, dal livello di infamia del tuo culto e anche dalla tua disposizione. Tutti e tre i valori vengono sommati e confrontati con l'NPC per generare probabilità di conversione, che poi, come in un gioco da tavolo per l'iniziativa, vengono tirate per decidere se convertirlo con successo o meno.

Quando inizi una partita Join Us, non solo puoi scegliere il nome del tuo culto e decidere l'aspetto del tuo personaggio, ma puoi anche scegliere i colori, il simbolo e persino la convenzione dei nomi del tuo culto, il che significa che quando converti un PNG, il suo vero nome (molti dei quali provengono dalla comunità Discord Join Us ) viene sostituito, ad esempio, da un nome romano come Marco Aurelio, o se preferisci un sostantivo comune, semplicemente un numero, o anche il nome originale di quel personaggio... se sei noioso, ovviamente.

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Avendo avuto solo un tempo limitato con Join Us, non sono riuscito a progredire molto per vedere come si è introdotta la profondità meccanica più ampia. C'è stato un breve assaggio degli Insegnamenti, che sono effettivamente vantaggi che migliorano il tuo culto; qualche incontro occasionale con fauna pericolosa; un esempio di come si manifestano le conseguenze, soprattutto se uccidi civili comuni; e allo stesso modo come il sandbox sia stato assemblato per creare un ambiente folle e ridicolo da seminare il caos all'interno. A questo punto, sembra che Wolf Haus Games punti a essere davvero ambiziosa con il suo design sandbox, il che naturalmente significa che ci sono alcune stranezze e pieghe da sistemare, non ultimo un episodio che ho incontrato quando un orso grizzly ha continuato a cadere dal cielo dopo che ho provato a farlo saltare in aria con un barile esplosivo. Secondo il CEO Joe Dietsch, questo 'bug' fa parte del fascino di Join Us, dato che il team aveva visto occasioni in cui NPC si ammassavano attorno all'orso che cadeva perennemente, tanto sbalorditi quanto il giocatore da ciò che stava accadendo.

Probabilmente puoi intuire a questo punto, ma Join Us non è un normale gioco di sopravvivenza open-world. È un'esperienza stravagante e un po' sconcertante, ma è anche incredibilmente divertente e scritta in modo esilarante, con uno stile comico che ricorda un po' Destroy All Humans!, molto ironico e che si inclina verso la parodia. Allo stesso modo, l'azione e il modo in cui puoi quasi trattare il mondo come un enorme parco giochi danno un senso di design un po' alla Saints Row, con la natura multiplayer che probabilmente si insinua anche nell'esperienza Grand Theft Auto Online su PC, che oggi sembra essere stata modificata fino all'assurdo.

Tutto questo significa che Join Us è un vero divertimento da giocare. Certo, c'è ancora un po' di lavoro da fare dal punto di vista della rifinitura, perché mentre alcuni bug - in modo simile a Bethesda - sono un elemento affascinante del puzzle più ampio, ci sono anche altri elementi che potrebbero necessitare di un po' di raffinatezza e rifinitura per evitare che i giocatori si frustrino con problemi indesiderati. Detto ciò, il lancio di Join Us non è previsto prima di marzo 2027, quindi c'è molto tempo perché Wolf Haus Games continui a iterare e migliorare, e sicuramente per aggiungere idee e innovazioni folli e stravaganti che trasformino ulteriormente questo gioco da un gioco di sopravvivenza serio a un sogno febbrile. Qualunque cosa sia la fine, questo assaggio iniziale di Join Us mi ha incuriosito e non vedo l'ora di vedere di più.