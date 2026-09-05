Waste the Fallen Anteprima: l'orrore cosmico prende il centro della scena in questo ultimo ambizioso sparatutto estrattivo

C'è sempre una moda che prende il sopravvento nel mondo dei videogiochi. Per un po' è stata la mania del battle royale, ma questo ha presto lasciato spazio allo sparatutto a estrazione - un'altra premessa multiplayer live-service. Al momento della stesura, ci sono alcuni successi degli sparatutto estrattivi, molti dei quali sono pionieri dell'idea (come Escape from Tarkov), ma ci sono altrettanti, se non più, fallimenti. Il punto è che questo è un genere di gioco volatile in cui attingere e le difficoltà di Bungie nel far decollare Marathon sono solo un altro esempio di questo. Ecco anche perché, ogni volta che appare un nuovo sparatutto estrattivo, mi incuriosisco un po', perché sotto molti aspetti le carte sono contro questi progetti.

Comunque, qui abbiamo Waste the Fallen, uno sparatutto di estrazione sviluppato dallo sviluppatore Royal Crow. Al centro, è esattamente ciò che ci si aspetta da questo tipo di giochi, cioè allearti con un paio di alleati, entrare in una delle diverse mappe, saccheggiare quanto vuoi, combattere nemici controllati dal computer e anche cacciare o fuggire dai rivali, prima di tentare di estrarre con i tuoi sudati premi. Le stesse regole del paese valgono: se muori in battaglia, perdi gli oggetti raccolti e tutto ciò che hai portato dal tuo armadietto di stoccaggio, e questo significa che ogni partita è rischiosa in cui potresti vincere alla grande o vedere i tuoi progressi seriamente ostacolati. È una vera filosofia di design che ami o odi, e in realtà tendo un po' più verso la seconda opzione, dato che preferisco usare il mio tempo libero limitato per fare qualcosa che abbia un risultato duraturo.

Con il nucleo familiare, Waste the Fallen ha anche una serie di elementi previsti, ovvero un sacco di oggetti saccheggiabili che devi scegliere se portare o gettare; oggetti e armi a livelli di colore che rappresentano rarità e potere; più molteplici mappe uniche e sempre più impegnative accessibili solo se hai il giusto livello di potere. Ancora una volta, è tutto uno sparatutto a estrazione molto tradizionale, ma Waste the Fallen cerca di innovare in diversi modi.

Per prima cosa, il tema del gioco ruota attorno all'orrore cosmico. Interpreti un sopravvissuto che viaggia regolarmente in un pericoloso 'altro' regno per riportarne le ricchezze, ed è fondamentalmente qui che nasce l'elemento estrazione. Questo mondo è distopico e apocalittico, ma pieno zeppo di creature e mostri terrificanti che non vogliono altro che farti il prossimo pasto. Con la base Eldritch, anche l'idea di sanità mentale si insinua nel gameplay, con errori e danni subiti che aumentano la tua sanità mentale, introducendo costantemente allucinazioni e altre sorprese spaventose che rendono ogni estrazione ancora più impegnativa. È un'idea interessante, ma non è chiaro se sia sufficiente a separare davvero Waste the Fallen dalla concorrenza.

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Una delle altre innovazioni riguarda i poteri biologici che il tuo personaggio può utilizzare. In sostanza, uno dei tuoi bracci è stato sopraffatto da un 'marciume', e questo significa che puoi attingere all'essenza ultraterrena per abilità e poteri unici, che possono essere personalizzati e potenziati tramite il sistema di progressione. In una scelta che posso sostenere, il braccio biologico in realtà non perde alcun progresso se muori durante un'estrazione, essendo uno dei pochi sistemi di progressione che vengono mantenuti indipendentemente da ciò che accade nel gioco. Questo significa che c'è sempre una strada che viene tracciata, anche se una sconfitta di estrazione comporterà la perdita dell'equipaggiamento, delle armi, persino dei 'perk' che puoi attaccare al tuo braccio biologico per cambiare il suo funzionamento.

L'altro modo principale in cui Waste the Fallen cerca di distinguersi dalla concorrenza è sotto forma di una suite per la costruzione di basi nell'area principale dell'hub. Puoi costruire una casa usando un insieme di pezzi e accessori individuali in modo simile a The Sims, e tutto avviene nell'area principale dell'hub, il che significa che altri giocatori possono facilmente accedere al tuo dominio visitando venditori e donatori di missioni. Francamente, questo sistema non mi convince un po', perché sembra che cerchi di trasformare Waste the Fallen in qualcosa che non è. Alla fine, la gente si avvicina a questo tipo di giochi per l'azione intensa degli FPS e non per gli elementi di simulazione della vita.

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Posso dire che il gameplay delle armi di Waste the Fallen sembra di altissimo livello, con armi e strumenti potenti e reattivi, e il movimento è altrettanto fluido e fluido, ma non sono ancora del tutto convinto che questo gioco riuscirà a rimediare agli errori di altri sparatutto estrattivi poco memorabili. Tra l'eccessiva ricchezza di risorse e la spazzatura generale che devi attraversare, i complessi sistemi di progressione, il fatto che le ore di progresso possano essere cancellate in un istante, tutto sembra dipingere un quadro simile ad altri concorrenti, e anche questi - molti realizzati da nomi e studi affermati - hanno faticato a decifrare il codice degli sparatutto estrattivi.

Tuttavia, gli sparatutto a estrazione vivono e muoiono per la loro comunità, quindi man mano che i fan continuano a vivere il gioco, forse si connetteranno con Waste the Fallen e lo vedranno sbocciare in qualcosa di speciale. Mentre i giochi live-service con elementi di estrazione continuano ad affrontare una battaglia in salita, non mi lascerò certo che una situazione simile accada, ma alla fine della giornata, solo il tempo lo dirà.