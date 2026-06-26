Prezzato: Come il gaming sta diventando meno accessibile

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Non è un segreto che la vita sia diventata molto più costosa negli ultimi anni. Tutto è aumentato tranne i salari, e anche se possiamo prenderlo in giro misurando l'inflazione in termini di Freddos, quando si affrontano difficoltà economiche sono sempre i lussi a sparire per primi.

Rispetto ad altri hobby, il gaming ha tradizionalmente offerto un ottimo rapporto qualità-prezzo. I giochi non spendono mai una fortuna, le console diventano più economiche col tempo e le vendite sono abbondanti e di buon rapporto. E quando dedichi ore a tenere le luci accese e il cibo in tavola, fuggire in un altro mondo pieno di maghi, alieni o zombie offre un prezioso conforto e sollievo dalle tensioni del mondo esterno.

Il fatto è che, mentre tutti noi stiamo lottando, l'industria del gaming sembra non leggere la situazione. E uno dei passatempi più popolari attualmente sta lentamente sfuggendo a noi e sta diventando un hobby riservato solo ai più benestanti tra noi. È un po' esagerato? Forse, ma è sicuramente possibile quando si osserva come il prezzo dei videogiochi sia aumentato.

Dinamico, ovvero prezzo predatorio

Anche se questo non influisce molto sugli utenti PC, il prezzo del gioco online è aumentato da anni per i giocatori console. Con l'aumento dei prezzi di PlayStation Plus il mese scorso a causa delle apparenti "condizioni di mercato" (vorremmo avere risposte precise, per favore su quali sono), i giocatori si ritrovano ancora più spento solo per il gusto di giocare online.

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Sia PS Plus che Game Pass hanno aumentato costantemente le loro tariffe nel corso degli anni, e anche le opzioni più economiche non sono esattamente economiche. Questi aumenti di prezzo spesso sono accompagnati dalla scusa delle "condizioni di mercato" e con il minimo valore o servizio aggiunto insieme agli aumenti.

Ma Sony sembra decisa a spingersi ancora oltre. Non solo sembra che siano in arrivo ulteriori aggiustamenti di prezzo per PS Plus, ma lo stesso vale anche per i giochi sul loro store digitale, mentre Sony cerca di "adeguare la nostra strategia di prezzo in modo dinamico". Dinamico è la parola chiave qui, dato che ultimamente hanno giocato con i prezzi sul loro negozio digitale.

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Per chi non lo sapesse, la pricing dinamica è una strategia in cui le aziende aggiustano i prezzi dei propri beni e servizi in tempo reale, basandosi sulle "condizioni di mercato", la concorrenza e il comportamento dei clienti. Non è assolutamente orientata al consumatore e qualsiasi fan di Oasis ti dirà che è pensata semplicemente per estrarre il maggior numero possibile di soldi dalle persone. La recente reunion della iconica band britannica ha adottato la strategia per i biglietti, con molte proteste al punto che la Competition and Markets Authority ha dovuto intervenire, poiché i biglietti erano venduti quasi il triplo del prezzo originale.

Come abbiamo riportato a marzo, ci sono state discrepanze di prezzo tra il 5 e il 12% nel negozio a seconda della tua regione. E questa è solo la fase sperimentale; Immagina quanto possa sfuggire di mano se è completamente implementato. La gente ha comprato quei biglietti per l'Oasis a prezzi esorbitanti, e può assolutamente succedere anche qui.

L'IA continua a rovinare tutto

Molte persone sono preoccupate per la slutterification dei giochi a causa dell'avvento dell'intelligenza artificiale, e così dovrebbe essere. Ma c'è un problema molto più immediato che l'intelligenza artificiale pone per il giocatore di tutti i giorni. Siamo in un momento del ciclo di vita delle console in cui dovrebbero essere più economiche per il consumatore, eppure ora le console sono più costose di quanto non fossero al lancio. Xbox Series, PlayStation 5 e Switch 2 hanno tutti aumentato i prezzi. Come succede?

Le "condizioni di mercato" potrebbero effettivamente verificarsi qui, dato che il fiorente business dell'IA richiede molto hardware, in particolare RAM e componenti di archiviazione. E quando la domanda aumenta, aumentano anche i prezzi. Il risultato, come sottolinea Asha Sharma, è una crisi componente. Quando i produttori di console devono competere con l'intelligenza artificiale per i materiali per costruire le loro console, non solo non possono permettersi di abbassare i prezzi, ma hanno dovuto aumentarli a causa di questa domanda.

E finché quella bolla dell'intelligenza artificiale non scoppierà, questo non è un problema che sparirà presto.

Grand Theft Auto VI

Con la copertina finalmente rivelata e i preordini ormai iniziati, l'attesa per GTA VI ha davvero una fine in orizzonte. Anche se questi ultimi mesi possono sembrare più dolorosi rispetto ai tredici anni precedenti, l'ultima uscita di Rockstar e il gioco più importante da allora, beh, GTA V, ha gli occhi di tutta l'industria puntati su di sé per motivi diversi dal fatto che sarà all'altezza delle expectative. Potrebbe essere il punto di svolta per il prezzo dei giochi in futuro. È un progetto grande e costoso, e le voci sull'uscita del gioco a un prezzo di 100 dollari circolano da un po', e ora sono state confermate.

E quando il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, parla di come i giochi siano stati un rapporto qualità-prezzo rispetto all'inflazione per anni, non sorprende vedere che GTA VI supererà ufficialmente il prezzo di 70 dollari per le edizioni standard dei giochi. Anche se 80$ non sono proprio i 100$ che molti temevano (anche se l'Ultimate Edition ha quel prezzo), rappresenta comunque un problema per il gaming che resta accessibile a lungo termine.

Questo non significa che GTA VI non valga più del prezzo standard, perché per molti giocatori sicuramente lo farà e lo pagheranno volentieri. Il problema non è il gioco in sé, ma il precedente che stabilisce e ciò che viene dopo. Non appena imposti quel nuovo prezzo, altri giochi seguiranno. E all'improvviso, il gaming scivola ancora di più fino a diventare una spesa premium.

Guerra con il tuo portafoglio

Quando i prezzi salgono, lo fanno così rapidamente e molto raramente scendono, figuriamoci altrettanto rapidamente quanto sono saliti. Il gaming non è l'unico settore in cui i prezzi sono in aumento. Prendiamo il football come esempio perfetto. Questo era il gioco per le masse, estremamente accessibile grazie alla sua convenienza. Adesso? Il torneo più grande al mondo sta addebitando migliaia di dollari per la finale. Lo sport più popolare al mondo amato da miliardi di persone ricambia sempre meno i tifosi ogni anno.

Ma cosa possiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare è votare con i nostri portafogli.

È stato dimostrato che funziona. Il grande aumento dei prezzi del Game Pass lo scorso anno ha causato la perdita di milioni di abbonati, spingendo a un ulteriore aggiustamento in cui i prezzi sono effettivamente diminuiti. Un grande successo per gli utenti Xbox (a meno che non si siano accumulate alcune carte prepagate poco prima del cambiamento) e un segnale che noi, consumatori, possiamo avere un impatto sul mercato come collettivo.

Quando il reddito disponibile si riduce come una busta di patatine nel forno, naturalmente bisogna essere più selettivi. Se vogliamo smettere con i prezzi dinamici, dobbiamo solo essere più dinamici nel gioco. Aspetta le saldi, prenditi una pausa dall'abbonamento e finalmente inizia a scavare nell'arretrato di Steam.