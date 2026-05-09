Prima che Brand New Day, Spider-Man, Punisher e Hulk si scontraranno in una serie a fumetti limitata

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Quando Deadpool & Wolverine è arrivato nelle sale nell'estate del 2024, il film era accompagnato da una serie a fumetti con Wolverine come protagonista, che è stata resa familiare ma che alla fine raccontava una storia separata dalla storia principale dell'Universo Cinematografico Marvel. Con Spider-Man: Brand New Day all'orizzonte, presto possiamo aspettarci una situazione simile per Spider-Man, Hulk e Punisher.

Marvel Comics ha svelato Spider-Man: Long Way Home, considerato questo come uno "scontro spietato" tra Spider, Punisher e Hulk, una storia che "offre familiarità pur esistendo al di fuori dell'Universo Marvel principale, offrendo a tutti i lettori una saga senza tempo e sempreverde, senza limiti di continuità, portata e misericordia!"

Scritto da Jonathan Hickman e Adam Kubert, con disegni e copertina anch'essi di Kubert, Spider-Man: Long Way Home è considerato una miniserie a fumetti con cinque numeri in programma, il primo dei quali debutterà il 17 giugno. Con questo lancio in arrivo, puoi leggere la sinossi ufficiale della serie a fumetti qui sotto insieme alla copertina.

"È un mondo prima del Punitore. Un mondo in cui l'esistenza di Hulk è solo un sussurro di una voce. Un mondo in cui A.I.M. ha appena sviluppato un Cubo Cosmico nelle giungle del Sud America. Frank Castle, Bruce Banner e Peter Parker sono tutti in missione per tenere il Cubo lontano dalle mani sbagliate - comprese le loro mani. In questa sfida a tre per il potere del cosmo, chi uscirà vincente?"

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