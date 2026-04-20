Prima immagine completa del design di Link in The Legend of Zelda Movie

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Seguendo un approccio promozionale simile alle sue rigide linee guida per i videogiochi, Nintendo è molto cauta nel rivelare dettagli riguardanti l'adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda, e non abbiamo idea della sceneggiatura né di come il regista Wes Ball adatterà il franchise, che festeggerà il suo 40° anniversario nel 2026.

In realtà, solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto la conferma ufficiale da IMDb (nonostante il suo coinvolgimento nel progetto fosse trapelato tramite alcune foto trapelate durante il servizio) di Dichen Lachman come Sheikah Impa. Né sappiamo quale o chi sarà il cattivo (o i cattivi) del film, dato che siamo a conoscenza solo dei ruoli confermati di Benjamin Evan Ainsworth nei panti di Link, della già citata Impa e di Bo Bragason come della principessa Zelda.

Tuttavia, oggi possiamo aggiungere un altro piccolo dettaglio che potrebbe rivelare un po' di più il tono del film. Il direttore della fotografia Gyula Pados ha condiviso un clapperboard sul suo account Instagram per commemorare la conclusione precedentemente annunciata delle riprese, anche se l'ha cancellato subito dopo. Questo non ha impedito a internet di diffonderlo già ovunque.

Ciò che è interessante è che questa immagine è in realtà la prima volta che vediamo un'opera ufficiale di The Legend of Zelda Movie, e possiamo vedere completamente il costume di Link. Sembra che l'estetica sia più simile a Twilight Princess che ai capitoli moderni di Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, il che potrebbe indicare che questo film non sarà così infantile o adatto a tutti i pubblici come le trasposizioni animate di Mario.

È anche curioso notare che sul set hanno continuato a usare il nome in codice 'Umami' fino alla fine delle riprese con gli attori, per non rivelare alcun indizio sul possibile sottotitolo del film.

Speriamo che sia Sony Pictures che Nintendo decidano di rivelare presto maggiori dettagli su The Legend of Zelda Movie, il cui uscita è prevista nelle sale per il 7 maggio 2027.