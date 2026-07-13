Prima immagine trapela della collaborazione tra Lego e Nintendo per Donkey Kong

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Nintendo e Lego hanno una lunga storia insieme e hanno pubblicato innumerevoli set nel corso degli anni, sia per i fan più giovani che per quelli molto più grandi. A maggio, è stato apertamente lasciato intendere che le due compagnie stessero lavorando a qualcosa di nuovo per il pubblico quest'ultimo, con un set che apparentemente avrebbe visto un Kong che lancia barili.

Da tempo circolano voci su una cabina arcade basata su Donkey Kong, dove questo si inserirebbe perfettamente - e ora una fuga di notizie tramite LegoLeak su Reddit sembra averlo confermato. Il cofanetto sembra essere composto da 1.367 pezzi e si dice che uscirà ad agosto, il che probabilmente significa che presto ne vedremo molti di più.

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