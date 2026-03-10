Prima occhiata alle minifigure LEGO Super Mario, che usciranno nel 2027

HQ

LEGO e Nintendo avevano un'altra sorpresa nascosta per il MAR10 Day, oltre al fantastico ma non del tutto sorprendente gigantesco LEGO Luigi Mario Kart. L'azienda danese di giocattoli ha annunciato che nuovi set LEGO Mario arriveranno nel 2027. Ovvio, vero? Beh, la sorpresa è che, invece della serie interattiva LEGO Mario uscita per la prima volta nel 2020, LEGO stia finalmente facendo minifigure di Super Mario, qualcosa che Mario e i fan LEGO chiedono da anni.

"Nuova forma sbloccata!", dice l'annuncio, mostrando il primo sguardo della minifigure LEGO Mario, alla pari di tutte le altre minifigure LEGO, ma con una testa speciale, che include un naso e un baffo attaccati alla testa più rotonda.

Il design finale della minifig LEGO Mario probabilmente ha richiesto molto lavoro per LEGO: come rispettare la scala e le proporzioni LEGO assicurandosi allo stesso tempo che assomigli a Mario. Le imitazioni economiche dei produttori cinesi lo fanno da anni, e i risultati erano di solito pessimi.

Link e Zelda hanno minifigure LEGO, anche Toom Nook e Isabelle di Animal Crossing, persino Sonic the Hedgehog è stato convertito in una minifigura LEGO. Infine, Super Mario e i suoi amici e nemici avranno minifigure LEGO in nuovi set che usciranno nel 2027. Cosa ne pensi dell'aspetto del nuovo LEGO Super Mario?