Prima patch Pokémon Pokopia per affrontare il problema dello Squirtle che si arrampica sugli alberi

HQ

È passata una settimana da quando Pokémon Pokopia è arrivato su Nintendo Switch 2 e finora il debutto è stato un enorme successo per tutti i coinvolti. Nei primi quattro giorni sono state vendute fino a 2,2 milioni di copie, rendendolo già uno dei titoli più venduti della Switch 2 e senza dubbio un grande successo per il futuro del dispositivo.

Se hai giocato e sei stato afflitto da un bug insolito, ora abbiamo una buona notizia da condividere: le note per la prima patch sono state condivise, rivelando cosa viene bloccato e così come le correzioni previste per il gioco.

Per prima cosa, questa volta ci sono solo pochi problemi in corso, ma se sei stato tormentato da uno Squirtle particolarmente cattivo che si è arrampicato su un albero e si è rifiutato di scendere, questo viene risolto. Dopo la traduzione:



Quando chiede "Costruiamo una casa!" in "Pasapasa Koya Town", Squirtle si avvicina a un albero e non può essere interpellata, impedendo così che la richiesta progredisca.



Nella richiesta "Gloomy Seaside Town" "Trova un Centro Pokémon!", se distruggi i blocchi crepati sul ponte prima che Mojambo lo attraversi, sarà difficile procedere con la richiesta.



Quando esegui la richiesta "Trova un Centro Pokémon!" in "Dusky Seaside Town", se segui certi passaggi, l'evento per riparare il ponte in "Mojumbo" non si verificherà e non potrai procedere con la richiesta.



In "Rugged Mountain Town", se segui certi passaggi, l'evento in cui incontri "Rotom" non si verificherà più.



Quando la richiesta "Puliamo le strade!" in "Rugged Mountain Town" arriva in determinate circostanze, diventa difficile procedere con la richiesta.



Il tipo di "Itomaru" nella Pokédex è errato.



Dopo questo, sono stati annotati anche i miglioramenti previsti per il gioco, con modifiche imminenti pensate per affrontare quanto segue:



Nella richiesta "Pasapasa Koya Town" "Rompi le rocce con uno schiacciapietre!", se posizioni un altro blocco nella posizione del blocco incrinato vicino al "Grab Growl", sarà difficile capire come procedere.



Nella richiesta "Dusty Seaside Town" "Porta con te il Professore!", se posizioni un altro blocco nella posizione del blocco crepato vicino a "Snorlax", sarà difficile capire come procedere.



Hai intenzione di tornare a Pokopia questo weekend?