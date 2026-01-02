Prima vittima identificata in un incendio mortale in un bar svizzero: il golfista italiano Emanuele Galeppini

HQ

La prima vittima del devastante incendio che ha devastato un affollato bar nella località svizzera di Crans-Montana è stata identificata come Emanuele Galeppini, un giovane golfista italiano descritto come un talento emergente nello sport.

La Federazione Italiana di Golf ha confermato la sua morte in un comunicato, rendendo omaggio a un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici." Le autorità svizzere, tuttavia, non hanno ancora confermato ufficialmente l'identità di nessuna delle vittime, poiché il processo formale di identificazione è ancora in corso.

L'incendio scoppiò durante le celebrazioni di Capodanno al bar Le Constellation, uccidendo circa 40 persone e ferendone circa 115, molte delle quali gravemente. I testimoni hanno descritto scene di panico mentre i festaioli cercavano di rompere finestre per fuggire, mentre altri fuggivano in strada subendo gravi ustioni.

Gli investigatori hanno iniziato venerdì il laborioso compito di identificare i morti, avvertendo che potrebbero volerci giorni o addirittura settimane per completarlo, prolungando così l'angoscia di famiglie e amici in attesa di notizie. Le autorità hanno sottolineato che l'incidente viene trattato come un tragico incidente, non come un attacco, e hanno rifiutato di speculare sulla causa mentre le indagini continuano.

Federazione Italiana di Golf su X:

"La Federazione Italiana di Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, un giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori."