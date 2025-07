Prime Days: le migliori offerte e sconti su Amazon che celebrano la fedeltà dei suoi clienti

HQ

Come ogni anno, Amazon celebra Prime Days, un evento che dura dall'8 all'11 luglio nell'edizione 2025 in cui vengono offerti succosi sconti esclusivamente per i clienti Prime.

La gamma di prodotti scontati è travolgente e puoi trovare gli sconti in tutti i reparti del grande negozio online, ma volevamo selezionare alcune offerte su prodotti di elettronica e giochi che potrebbero interessarti.

Offerte bundle di controller wireless Amazon Luna

Cominciamo con il dispositivo di Amazon, che è più di un semplice controller per i giochi su PC. Il Luna Controller si integra perfettamente con l'ecosistema Amazon Luna, sia tramite Fire Stick, dispositivi iOS e Android, sia PC.



Luna Controller: 44,99 EUR (36% di sconto sul prezzo al dettaglio di 69,99 EUR)



Luna Controller + confezione con clip per cellulare: 54,98 EUR (35% di sconto sul prezzo di vendita di 84,98 EUR)



Luna Remote + Fire TV Stick HD: 63,98 EUR (44% di sconto sul prezzo di vendita di 114,98 EUR)



Luna Remote + Fire TV Stick 4K HD: 75,98 EUR (46% di sconto sul prezzo di vendita di 139,98 EUR)



Luna Remote + Fire TV Stick 4K Max: 86,98 EUR (42% di sconto sul prezzo di vendita al pubblico di 149,98 EUR)



Realme presenta i suoi sconti smartphone

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, Realme potrebbe avere la risposta per te. Ci sono offerte su tutti i tipi di gamme dell'ecosistema Android del marchio, con risparmi fino a oltre 350€, come il Realme GT 7 Pro: 645€ (35% di sconto sul prezzo ufficiale di 999€).

Puoi trovare gli sconti realme nell'immagine seguente.

Offerte in primo piano BOOX per il Prime Day 2025

BOOX è un marchio di tablet e pad e-ink che si stanno lentamente ma inesorabilmente facendo strada sul mercato, combinando la durata della batteria di un dispositivo e-ink con la versatilità di un tablet compatibile con Android. BOOX ha due modelli in offerta durante questi Prime Days, e sono i seguenti:

BOOX Note Air4 C: e-ink a colori. Prezzo scontato: 529.99 EUR

BOOX Palma 2: fattore di forma compatto in stile smartphone, con display eInk e supporto per migliaia di app Android. Prezzo scontato: 254,99 EUR