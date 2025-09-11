Prime impressioni di Octopath Traveler 0: Molte modifiche gradite per una versione che ti permetterà di vivere la tua avventura

HQ

"Scegli la tua avventura". Ricordo quella serie di libri di quando ero bambino. Qualche anno dopo, i videogiochi ci hanno permesso di vivere quella fantasia oltre la carta, oltre a regalarci alcune delle migliori storie mai create. Essendo un grande fan delle buone storie, è naturale che il genere RPG (e JRPG, se è per questo) sia uno dei miei preferiti, perché ti permette di trascorrere infinite ore con personaggi che impari ad amare come se fossero persone reali. La serie Octopath Traveler mi piace molto perché non mi fa necessariamente scegliere solo uno dei suoi personaggi principali e lasciare da parte gli altri, ma mi ha fatto vivere tutte le sue storie più o meno contemporaneamente. Bene, ora le cose cambieranno completamente, ma non in peggio.

Octopath Traveler 0 è più di un semplice prequel che sfrutta un vuoto narrativo nel mondo di Orsterra, molti secoli prima degli eventi dei due capitoli precedenti. È anche una tela bianca su cui forgiare le leggende su cui è costruito il suo mondo, e che ci permetterà di farlo a nostro piacimento. Perché sì, in questo titolo possiamo, finalmente, creare il nostro eroe o eroina e concentrarli sulle loro abilità come desideriamo. Anche se nel mio caso ho dovuto provare un personaggio già preparato da Square Enix per la sessione di test durante la Gamescom, siamo riusciti a vedere in anticipo un video di presentazione in cui ci sono state mostrate le numerose possibilità offerte da questo creatore di personaggi. E questa non è la principale novità del gioco.

In realtà, ho ancora i miei dubbi sul fatto che Octopath Traveler 0 sia un JRPG puro, o se emuli i costruttori di città ibridando i concetti. Perché in OT0 dobbiamo anche costruire una città e migliorarla, oltre ad attirare abitanti degni (e utili, ai fini del nostro gruppo di eroi) con cui prosperare e andare all'avventura. Ci sono oltre 40 personaggi candidati per unirsi al nostro gruppo di 8 (uno il tuo protagonista, gli altri 7 a tua scelta) e questo crea anche un nuovo livello di personalizzazione dell'avventura.

Puoi creare gruppi con diversi personaggi dello stesso tipo (come diversi maghi, ballerini o cacciatori, per esempio) e provare ad avanzare con loro, oppure puoi cercare una soluzione più equilibrata come nei giochi precedenti. Non esiste una risposta giusta su come farlo, ma vale la pena provare le possibilità, motivo per cui le prime stime del team di sviluppo parlano già di oltre 100 ore di gioco.

Al di là delle novità riguardanti la ricostruzione del villaggio e la composizione del party di nostra scelta e la creazione di un personaggio protagonista, il percorso è sfumato nella demo, ma abbiamo avuto anche una buona dose di combattimento. Come nei primi due giochi di Octopath Traveler, l'idea qui è quella di spezzare il nemico, lasciandolo indifeso contro gli attacchi del gruppo, fino a quando non viene sconfitto. Per fare ciò, dovrai provare una delle tante varianti, sia gli attacchi con le armi che le magie elementali, fino a trovare la combinazione giusta per vincere.

Il problema era, almeno per quelli di noi presenti alla sessione di test della Gamescom, che il confronto a cui siamo stati sottoposti è stato sproporzionatamente difficile. Non sto dicendo che sia stato difficile o meno, è solo che praticamente nessuno di noi presenti è riuscito a superare la battaglia, dove prima abbiamo affrontato due grandi guerrieri lucertola, e poi immediatamente seguito da un altro combattimento con il re lucertola e altri due scagnozzi. Ho provato tutto quello che potevo, causando rotture e utilizzando il maggior numero possibile di materiali di consumo e oggetti, ma ho finito per soccombere alla sfida due volte, e poi il tempo del test è finito. A questo punto non so se questo confronto sia rappresentativo di ciò che dovremmo aspettarci in termini di difficoltà in Octopath Traveler 0, ma sembra che ci sarà molto da salire di livello.

Infine, vale la pena notare che Square Enix continua a mettere a punto il suo motore HD-2D per mostrarci ambienti e animazioni sempre più belli, qualcosa che avevo già notato nella sessione precedente quando ho giocato a Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Il franchise di Octopath è stato quello che ha dato il via a questo stile di grafica e sembra ancora il principale portabandiera.Octopath Traveler 0 Mancano ancora alcuni mesi, ma è chiaro che i fan dei JRPG si aspettano una fine d'anno piuttosto divertente.