Prime Video cancella la versione australiana di The Office dopo la prima stagione

Replicare il successo di una serie TV del passato è quasi come guardare un fulmine colpire due volte nello stesso posto. Ci sono molti esempi nel corso della storia, ma la maggior parte sono caduti nell'oblio o hanno dovuto evolversi in qualcosa di completamente diverso. E sembra che per il reboot australiano di The Office, la soluzione sia stata quella di sparire nella nebbia.

Diciamo questo perché, secondo il rapporto di Collider, Amazon Prime ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione, proprio come è esattamente un anno dal giorno in cui la prima stagione è stata presentata in anteprima. The Office (Australia) è stata infatti la tredicesima iterazione della formula di The Office nel mondo, e la prima in cui il ruolo principale è stato interpretato da una donna (Felicity Ward).

La cosa triste è che la serie, almeno dal punto di vista critico, non era affatto male, e ha un 74% su Rotten Tomatoes. Immaginiamo che sia stato un problema di pubblico che Prime Video ha voluto stroncare sul nascere fin dall'inizio.

