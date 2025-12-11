Prime Video fissa la data di uscita del nuovo capitolo sul Gruppo Speciale di Operazioni spagnolo

HQ

Nel 2021, Prime Video ha sorpreso tutti con G.E.O. Más allá del límite, uno sguardo interno sul brutale processo di selezione del Gruppo Speciale di Operazioni spagnolo, meglio conosciuto qui in Spagna come G.E.O. (Grupo Especial de Operaciones). Quello che era iniziato come un documentario di nicchia si è rapidamente trasformato in uno dei più grandi successi spagnoli della piattaforma, grazie in gran parte a un solo uomo: l'ispettore Pelayo Gayol. Ovviamente, se ti sei perso quella prima stagione (o vuoi semplicemente un rapido ripasso) puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto:

Ora, Prime Video riporta Pelayo, ma questa volta con una missione molto diversa. Pelayo. Più allá del limite. Questo nuovo capitolo, composto da tre episodi, segue l'ispettore Pelayo Gayol in una missione lontana dalla Spagna: unirsi a unità d'élite dell'esercito colombiano in reali operazioni contro il traffico di droga. Dalla fitta giungla alle rotte fluviali fino alle roccaforti montuose, la serie offre uno sguardo crudo e in prima persona sulla rete globale di narcotraffico attraverso gli occhi di qualcuno che ha passato più di vent'anni a combatterla. E Amazon ha appena pubblicato un nuovo trailer per questo capitolo in arrivo:

Quasi un anno fa, abbiamo lanciato la nostra sezione di notizie mondiali qui a Gamereactor per coprire storie che vanno oltre film, serie TV e videogiochi. Storie come questa. E se siete curiosi di saperne di più su Pelayo, il Gruppo Speciale di Operazioni spagnolo, o il conflitto in cui si caccia, è sicuramente qualcosa che non vorrete perdervi quando debutterà su Prime Video il 9 gennaio.