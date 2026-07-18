Prime Video mostra il primo sguardo alla prossima serie di Mike Flanagan su Carrie

Anche se non abbiamo ancora una data precisa di anteprima e anche un trailer deve ancora essere condiviso, abbiamo già immagini in prima vista della prossima nuova serie di Carrie.

In arrivo su Prime Video questo autunno, la serie è una rivisitazione più moderna del leggendario romanzo d'esordio di Stephen King, seguendo una giovane ragazza che raggiunge la maggiore età, affronta ogni tipo di tormento e difficoltà, e alla fine sviluppa poteri telecinetici che usa per reagire a chi le ha fatto del male.

La sinossi fornita da Prime Video aggiunge: "White (Summer Howell), una ragazza delle superiori emarginata Carrie, ha trascorso la vita nascosta tra le mura della sua casa con la madre ferocemente protettiva, Margaret (Samantha Sloyan). Dopo che la morte improvvisa e prematura del padre la spinge nell'ecosistema implacabile delle scuole superiori pubbliche, Carrie è costretta a navigare uno scandalo virale di bullismo che devasta la sua comunità, la pressione incessante e la crudeltà casuale dell'era dei social media, e il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che emergono insieme alla sua adolescenza."

L'esistenza di queste immagini suggerisce che anche un trailer non è troppo lontano, ma quello che sappiamo con certezza è che Carrie comprenderà otto episodi quando debutterà più avanti quest'anno (senza dubbio la stagione spaventosa è una buona scommesse), che Mike Flanagan sarà il showrunner e regista di quattro episodi, e che il cast include anche alcune altre star importanti come Matthew Lillard.