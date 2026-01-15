Prime Video mostra il primo sguardo di Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft

HQ

Con la produzione che sta per iniziare presto l'adattamento live-action di Tomb Raider di Prime Video, ora il servizio di streaming ha rivelato il primo assaggio del loro protagonista nel personaggio dell'iconico Lara Croft.

Game of Thrones La star Sophie Turner è incaricata di diventare la prossima iterazione live-action della leggenda dei videogiochi, dopo Angelina Jolie e Alicia Vikander. Anche se probabilmente non la vedremo in azione fino al prossimo anno, puoi vedere Turner in costume completo qui sotto.

Immediatamente, una cosa è chiara; Hanno centrato perfettamente il design. Turner assomiglia esattamente a Lara come la conosci e ami, indossando non solo la maglietta teal e i pantaloncini neri, ma anche la fondina con cintura a doppia pistola, occhiali sfumati di rosso, guanti senza dita e capelli ramati e rossastri raccolti in una coda di cavallo. Considerateci impressionati e desiderosi di scoprire cos'altro ha in serbo questa serie.

Si spera che la rivelazione di Turner in costume significhi che inizieremo a vedere di più dalla serie che ha recentemente confermato l'aggiunta di due nomi piuttosto importanti. Per quanto riguarda i preparativi di Turner, ci viene detto che questo includeva principalmente il gioco ai videogiochi, una scelta ammirevole considerando che questa serie dovrebbe far parte di una nuova e ampia narrazione multimediale di Tomb Raider.