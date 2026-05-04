Primi concept art per Sonic Adventure rivelati

HQ

Quando il Mega Drive fu finalmente ritirato e sostituito dal Sega Saturn alla fine del 1994, la maggior parte delle persone si aspettava che un nuovo platform Sonic avrebbe guidato la nuova console verso il futuro. Ma... nulla del genere si è mai concretizzato (confronta questo con una console Nintendo senza un'avventura di Mario per capire quanto sembrasse strano), anche se un sondaggio di alto profilo del 1992 mostrava che Sonic era più popolare tra i bambini sia di Mario che di Topolino negli Stati Uniti.

Fu solo con il Dreamcast nel 1998 che Sonic fu scatenato in una nuova avventura, più precisamente in Sonic Adventure. Ma si potrebbe sospettare che abbia subito diverse revisioni e abbia iniziato il suo percorso come potenziale titolo per Sega Saturn. In ogni caso, l'account ufficiale di Sonic su Bluesky ha condiviso concept art iniziale di Sonic Adventure.

Mostrano un gioco di Sonic che avrebbe potuto essere molto diverso, con personaggi che somigliano di più al design del dottor Robotnik rispetto alle persone più "normali" che abbiamo incontrato nel gioco, oltre a una versione iniziale di quella che presumiamo sia Mystic Ruins. Sembra anche che Sonic stesso fosse inizialmente destinato ad avere un design più simile al suo aspetto durante l'era Mega Drive.







