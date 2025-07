Primi dettagli condivisi per il Tour de France 2026: una visita guidata attraverso gli edifici più belli di Barcellona

HQ

Il Tour de France si è appena concluso (beh, la corsa maschile), ed è iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2026, che avrà ancora una volta una partenza internazionale, a differenza di quest'anno, che si è svolta al 100% all'interno dell'Esagono. Barcellona sarà la città in cui partirà il prossimo Tour de France, il 4 luglio 2026, con tre tappe che si svolgeranno in Catalogna.

Il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, ha presentato oggi i primi dettagli delle tappe che si svolgeranno a Barcellona. La celebrazione del Tour coinciderà con la nomina della città a Capitale Mondiale dell'Architettura dell'UNESCO, e la prima tappa farà buon uso delle bellissime strade e degli edifici, poiché sarà una prova cronometrata di 19,7 km tra Parc del Fòrum nel quartiere di Sant Martí a Montjuïc. Includerà un tour del complesso modernista di Sant Pau e una parata lungo Avinguda Gaudí per raggiungere il Sagrada Família.

"L'evento sarà aperto a tutti i cittadini e celebrerà due degli spazi più emblematici, iconici e storici della città: il Complesso Storico dell'ex Ospedale Sant Pau e il Tempio della Sagrada Família. L'obiettivo è che questo evento sia il più spettacolare nella storia della gara", ha dichiarato il municipio in un comunicato stampa.

La seconda tappa si svolgerà tra le città di Tarragona e Barcellona, separate da 178 chilometri, per lo più pianeggianti attraverso città costiere come Torredembarra, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú e Sitges prima di scalare nuovamente il Montjuic tre volte. La terza tappa si svolgerà a Granollers.

Sarà la terza volta che il Tour visiterà Barcellona dopo il 1957, 1965 e 2009, ma mai prima d'ora è stata la sede del Grand Départ. Il Tour de France 2027 sarà anche internazionale, poiché visiterà Scozia, Galles e Inghilterra.