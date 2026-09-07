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Primi dettagli e terreni dell'apertura del nuovo parco a tema Harry Potter nel 2029

Warner Bros. World ad Abu Dhabi riceverà terreni basati su Diagon Alley, Hogwarts e la Foresta Proibita nel 2029.

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Dal 2010, quando il primo terreno a tema Harry Potter è stato aperto a Islands of Adventure nell'Universal Orlando Resort, Harry Potter nei parchi a tema è sinonimo di Universal, nonostante i diritti del franchise siano di proprietà di un'altra azienda, la Warner Bros. Ogni tipo di attrazione e terreni di Harry Potter sono stati aperti nei resort Universal negli Stati Uniti e in Giappone, ma nel 2029 Harry Potter apparirà anche al Warner Bros. World di Abu Dhabi.

Warner Bros. World Abu Dhabi è uno dei principali parchi a tema coperti degli Emirati Arabi Uniti, principalmente focalizzato sui Super Eroi DC Comics e sui personaggi dei Looney Tunes, incluso Scooby-Doo. Tuttavia, nel 2022, è stato annunciato un nuovo terreno Harry Potter per il parco coperto, l'unico al di fuori dei parchi a tema Universal, offrendo quindi altri tipi di esperienze.

Quattro anni dopo, otteniamo i primi dettagli su come sarà la terra. Appena annunciata dai proprietari The Miral Group, la terra di Harry Potter a Warner Bros. World sarà composta da tre mini-terre: Diagon Alley, Hogwarts e la Foresta Proibita, con una diversa attrazione prevista per ognuna.

È stata rivelata una nuova e molto sfocata concept art. Poiché il parco è al chiuso, la scala non sarà grande come in Universal (non ci sarà una replica del castello di Hogwarts). Tuttavia, possiamo più o meno vedere Diagon Alley, una stanza che potrebbe ispirarsi alla Grande Sala, una stanza rotonda, un'altra stanza che scommettiamo siano le scale mobili con tutti quei dipinti alle pareti, e curiosamente, la stanza più grande sembra ispirata alla Camera dei Segreti...

Quali attrazioni vorreste vedere nell'apertura del nuovo Harry Potter Land, che sarà inaugurato da Warner Bros. World Abu Dhabi nel 2029?

Primi dettagli e terreni dell'apertura del nuovo parco a tema Harry Potter nel 2029

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