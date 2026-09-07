Primi dettagli e terreni dell'apertura del nuovo parco a tema Harry Potter nel 2029

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Dal 2010, quando il primo terreno a tema Harry Potter è stato aperto a Islands of Adventure nell'Universal Orlando Resort, Harry Potter nei parchi a tema è sinonimo di Universal, nonostante i diritti del franchise siano di proprietà di un'altra azienda, la Warner Bros. Ogni tipo di attrazione e terreni di Harry Potter sono stati aperti nei resort Universal negli Stati Uniti e in Giappone, ma nel 2029 Harry Potter apparirà anche al Warner Bros. World di Abu Dhabi.

Warner Bros. World Abu Dhabi è uno dei principali parchi a tema coperti degli Emirati Arabi Uniti, principalmente focalizzato sui Super Eroi DC Comics e sui personaggi dei Looney Tunes, incluso Scooby-Doo. Tuttavia, nel 2022, è stato annunciato un nuovo terreno Harry Potter per il parco coperto, l'unico al di fuori dei parchi a tema Universal, offrendo quindi altri tipi di esperienze.

Quattro anni dopo, otteniamo i primi dettagli su come sarà la terra. Appena annunciata dai proprietari The Miral Group, la terra di Harry Potter a Warner Bros. World sarà composta da tre mini-terre: Diagon Alley, Hogwarts e la Foresta Proibita, con una diversa attrazione prevista per ognuna.

È stata rivelata una nuova e molto sfocata concept art. Poiché il parco è al chiuso, la scala non sarà grande come in Universal (non ci sarà una replica del castello di Hogwarts). Tuttavia, possiamo più o meno vedere Diagon Alley, una stanza che potrebbe ispirarsi alla Grande Sala, una stanza rotonda, un'altra stanza che scommettiamo siano le scale mobili con tutti quei dipinti alle pareti, e curiosamente, la stanza più grande sembra ispirata alla Camera dei Segreti...

Quali attrazioni vorreste vedere nell'apertura del nuovo Harry Potter Land, che sarà inaugurato da Warner Bros. World Abu Dhabi nel 2029?