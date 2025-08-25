Primi tre ritiri da La Vuelta a España dopo un incidente multiplo nella tappa 2

HQ

La seconda tappa da La Vuelta 2025, una salita a Limone Piemonte, ha avuto un incidente multiplo con molti corridori caduti a terra. Alcuni, come il vincitore finale Jonas Vingegaard, sono stati in grado di tornare alle loro moto senza troppi ritardi. Ma altri due non sono stati così fortunati: Jorge Arcas, di Movistar, e Axel Zingle, di Visma-Lease a bike.

Come riportato da EFE, Arcas ha subito una frattura della parte superiore del grande trocantere del femore della gamba sinistra, e Zingle ha subito un infortunio alla spalla con una possibile lussazione.

Zingle non è tornato in gara, poiché la sua moto è stata erroneamente collocata nel carro scopa, dopo la notizia che era stata rubata. Ciò che è stato rubato, tuttavia, sono state diverse biciclette dal camion meccanico della Visma, che è stato scassinato.

Zingle e Arcas si uniscono a Guillaume Martin del Groupama-FDJ come primi ritiri dal Grand Tour di Spagna, che ha subito un trauma cranico senza perdita di coscienza e un trauma alla schiena, che ha richiesto la sua evacuazione in ambulanza in un ospedale per ulteriori valutazioni mediche e successive cure.

Anche Tim van Dijke (Red Bull-Bora) e George Bennett (Israel-Premier Tech) sono caduti e hanno riportato infortuni, ma sembra che proseguiranno con La Vuelta, ancora in Italia durante le fasi iniziali.