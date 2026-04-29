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Amo l'azione con i dinosauri quasi quanto i film sugli squali. Da ragazzo, mi sedevo a sfogliare una cartella che era un misto di fatti e foto di dinosauri e screenshot di Jurassic Park. Potrei sedermi a rifletterci per ore. Il primo Jurassic Park è stato rivoluzionario sotto molti aspetti quando è uscito. E la cosa interessante è che oggi regge altrettanto bene. Sia la trama che gli effetti pratici. I sequel non hanno mai avuto lo stesso successo, anche se in realtà adoro anche The Lost World.

La rinascita negli ultimi anni è oscillata tra divertente, buffo e - Rebirth - che in realtà è stato uno dei peggiori film che ho visto l'anno scorso. Assolutamente tutto di esso mi dava fastidio. Nonostante effetti decenti e alcuni nomi importanti nel cast, né la sceneggiatura, né la regia né la trama hanno funzionato, e la chimica tra i personaggi ha fatto sembrare un progetto scolastico fallito. È stato davvero terribile. E sai una cosa? Posso rivelare subito che Primitive War è in realtà meglio di Rebirth. Non che questo dica molto. Devo però dire che la trama è difficile da descrivere come qualcosa di diverso da interessante. Sono idee come questa che mi entusiasmano.

Vietnam. 1968. Un'unità di ricognizione nota come Vulture Squad viene inviata in una valle isolata nella giungla per scoprire cosa sia successo a un plotone di Green Berets scomparso. Presto scoprono di non essere soli. Correggetemi se sbaglio - ma mettere dinosauri in un film di guerra. È una buona idea, vero? Cosa potrebbe mai andare storto?

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Il cast include Ryan Kwanten, noto soprattutto per True Blood. Per quanto riguarda i film, non l'ho mai visto in nulla che valga la pena ricordare. Anche Jeremy Piven appare in un piccolo ruolo. Chiariamo subito questa cosa: non ci saranno nomination agli Oscar per chi apparirà in Primitive War. Ma forse nemmeno Razzie. Poi arriviamo al business di riuscire a camminare sui cliché. Dopo un breve prologo che rivela molto più di quanto serve, otteniamo esattamente ciò che ci si aspetterebbe: una scena con elicotteri che volano in una valle in Vietnam, verso una base militare a ritmo di - indovinate un po' - Fortunate Son' Perché non si può iniziare un film sulla guerra del Vietnam in altro modo. La sceneggiatura è perfetta. Nessuna sorpresa.

Quello che apprezzo di più è che stiamo parlando di un progetto di passione. C'è così tanto amore dietro una produzione come questa che non vuoi davvero sminuirla. E questo, insieme al genere azione con dinosauri, è uno dei motivi per cui ero davvero interessato a vederlo. Ma posso rivelare che Primitive War non è qualcosa che ricorderò a lungo termine.

È realizzato con grande abilità. Gli effetti sono sorprendentemente buoni nonostante il budget limitato. Tuttavia, è chiaramente evidente che cercano di mascherare gli effetti facendo spesso sì che gli attacchi avvengano durante scene buie, preferibilmente combinati con qualche lampeggiante o lampeggiamento della volata, così da non vedere poi così tanto.

I personaggi sono esattamente insipidi come ci si aspetterebbe, e non c'è mai una vera tensione. È sicuramente divertente, ma ho comunque perso interesse in diverse occasioni. Consiglio comunque di provarlo se, come me, ti è mancato qualche azione con i dinosauri. Allo stesso tempo, tanto vale guardare o rivedere Jurassic Park o The Lost World per un'esperienza molto più memorabile. "Non andare nell'erba alta!" O, come sussurra Stormare in quella scena classica: "Ah, cavolo. Dannazione."

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C'è ancora qualcosa di speciale nel vedere le persone essere inghiottite da bestie preistoriche, vero? E non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che la combinazione di film di guerra e azione con dinosauri sia davvero rinfrescante, un po' come Overlord, per esempio, che mescola la Seconda Guerra Mondiale con gli zombie. Quindi. No. Primitive War non è rivale con Jurassic Park, anche se, in un certo senso, è una boccata d'aria fresca.

D'altra parte. Di nuovo. Sì. Batte Jurassic Park: Rebirth, e questo è sempre qualcosa.