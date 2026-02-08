Primo aggiornamento sulla salute di Lindsey Vonn dopo l'autunno a Cortina: "in condizioni stabili e in buone mani"

HQ

La squadra statunitense di sci & snowboard ha rilasciato una prima dichiarazione dopo la grave caduta di Lindsey Vonn domenica mattina, pochi secondi dopo aver iniziato la sua prima gara in discesa agli Olimpiadi Invernali di Cortina. "Lindsey Vonn ha riportato un infortunio, ma è in condizioni stabili e in buone mani con un team di medici americani e italiani", ha detto la sua squadra di sci.

Vonn subì una caduta solo nove giorni prima che un'altra caduta le causasse la rottura del legamento crociato anteriore. Ha perseverato, ha accelerato la sua guarigione per poter competere in quelli che probabilmente saranno i suoi ultimi Giochi Olimpici. Ha già saltato i Giochi del 2014 a causa di uno dei suoi tanti infortuni, che l'hanno costretta a lasciare lo sport nel 2019, fino al suo sorprendente ritorno nel 2024.

La caduta causò il ritardo dell'evento, uno dei primi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, ma alla fine la trentenne Breezy Johnson conquistò la prima medaglia d'oro per gli Stati Uniti. È la sua prima medaglia olimpica, a cui si aggiunge le sue due medaglie d'oro ai Campionati Mondiali.