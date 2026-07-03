Primo anno senza Diogo Jota e André Silva: Tributi del Portogallo e del Liverpool

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Oggi, venerdì 3 luglio, ricorre il primo anniversario delle tragiche morti di Diogo Jota e André Silva in un incidente d'auto in Spagna. La data è quasi coincisa con la vittoria per 2-1 del Portogallo contro la Croazia ai Mondiali il giorno prima, e dopo la partita, tutti i giocatori portoghesi hanno reso omaggio al loro amato compagno di squadra. Dopo la partita, il capitano Cristiano Ronaldo ha indossato la maglia 21.

L'intero staff portoghese, insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino, si è alzato per una foto dedicata alla vittoria di Diogo.

Anche il Liverpool, la squadra in cui ha giocato Jota, ha inviato oggi una dichiarazione, annunciando che una nuova statua è stata collocata al 97 Avenue fuori dallo stadio, offrendo un'area permanente per il ricordo e la riflessione. La statua rende omaggio al numero 20 di Jota e al numero 30 di Silva, i numeri che indossavano sulle maglie.

"Il sostegno di tutti al Liverpool FC continua a essere, e lo sarà sempre, per tutta la famiglia di Diogo e André, e i nostri pensieri sono particolarmente con loro in questo giorno così triste e difficile. Riposate in pace, Diogo e André".