Primo assaggio della quarta stagione di Legend of Vox Machina, in arrivo nel 2026

HQ

Se avete mai giocato o siete stati interessati a Dungeons & Dragons, potreste avere familiarità con la serie YouTube di Critical Role, in cui un gruppo di famosi doppiatori di film e videogiochi gioca regolarmente a D&D da oltre 10 anni. Proprio questo 2025 segna un decennio da quando Matt Mercer, Laura Bailey, Travis Willingham, Taliesin Jaffe, Marisha Rey, Liam O'Brien, Sam Riegel e Ashley Johnson hanno iniziato a condividere il loro viaggio come The Legend of Vox Machina davanti alle telecamere. E il resto, come si suol dire, è storia.

Critical Role è diventato un fenomeno di massa che ha reso popolare il mondo dei giochi di ruolo da tavolo come mai prima d'ora, e ha anche una serie animata prodotta per Prime Video sulla sua prima campagna completata, The Legend of Vox Machina. E ora abbiamo finalmente notizie sul ritorno del gruppo di avventurieri di Tal'Dorei per altre avventure insieme.

Dopo gli eventi della terza stagione usciti nell'ottobre 2024, ora abbiamo il nostro primo assaggio della quinta stagione, in cui Vox Machina si riunisce per sferrare un colpo in un posto impossibile. Quelli di noi che sanno quale grande pericolo deve affrontare il gruppo di improbabili eroi staranno zitti, ma sicuramente se sapete qualcosa sull'universo di D&D è che c'è un Male sopra tutti gli altri che perseguita questi personaggi?

Dai un'occhiata al primo Sneak Peak della Stagione 4 di Legend of Vox Machina qui sotto e non vedi l'ora che torni nel 2026.

Oh, e perché così tardi, vi chiederete? Bene, questo perché prima di vederlo avremo anche The Mighty Nein (Critical Role Campaign 2) Stagione 1 su Prime Video nel novembre 2025.