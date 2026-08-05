Primo barlume di colloqui di pace per porre fine alla sanguinosa guerra civile in Myanmar

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Da quando un colpo di stato militare nel 2021 ha deposto la Primo Ministro del Myanmar e vincitrice del Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, il conflitto ha causato più di 100.000 vittime nel paese. Per molto tempo si è pensato che le forze di resistenza stessero gradualmente prendendo il sopravvento nel conflitto, ma la recente alleanza strategica della Cina con il governo militare ha rafforzato la posizione dell'esercito al potere.

Secondo il rapporto Reuters, l'esercito sta ora concentrando i suoi sforzi su aree ricche di terre rare e minerali, una risorsa economica vitale nel mondo di oggi. Questo ha portato gruppi armati allineati con il precedente governo eletto a ritirarsi verso il sud del paese, ma gli sforzi diplomatici sono in corso da tempo.

La Thailandia guida un gruppo negoziale internazionale che si è incontrato separatamente con le varie fazioni, e tutte le parti sono attualmente in una posizione "favorevole" per raggiungere un accordo, anche se riconoscono che i negoziati saranno lunghi e lenti. Questa settimana, il governo thailandese incontrerà a Bangkok il generale Min Aung Hlaing, attuale leader del Myanmar, dove si prevede progressi.