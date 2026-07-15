Primo cucciolo di tapir di pianura in 14 anni accolto allo zoo del Regno Unito

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Lo Zoo dell'Hertfordshire nel Regno Unito ha accolto il suo primo piccolo di tapiro di pianura dopo 14 anni, a seguito di un programma di riproduzione di successo. Il vitello è nato dopo una gravidanza di 430 giorni e non ha perso tempo a rialzarsi, dato che si è alzato in 10 minuti.

Lo Zoo dell'Hertfordshire aveva già accolto un nuovo tapir a gennaio di quest'anno, annunciando l'arrivo di Fifi, una femmina che ha già molta esperienza nell'allevare vitelli. Secondo Sky News, il vitello è un maschio e non ha ancora un nome.

I tapir di pianura o sudamericani sono una delle quattro specie riconosciute di tapir, e il più grande mammifero terrestre autoctono dell'Amazzonia. Questi napiri sono considerati vulnerabili dai conservazionisti, poiché la deforestazione e la caccia stanno facendo diminuire il loro numero.