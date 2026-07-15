Primo cucciolo di tapir di pianura in 14 anni accolto allo zoo del Regno Unito
Lo Zoo dell'Hertfordshire ha annunciato la nascita del tapir, una specie vulnerabile.
Lo Zoo dell'Hertfordshire nel Regno Unito ha accolto il suo primo piccolo di tapiro di pianura dopo 14 anni, a seguito di un programma di riproduzione di successo. Il vitello è nato dopo una gravidanza di 430 giorni e non ha perso tempo a rialzarsi, dato che si è alzato in 10 minuti.
Lo Zoo dell'Hertfordshire aveva già accolto un nuovo tapir a gennaio di quest'anno, annunciando l'arrivo di Fifi, una femmina che ha già molta esperienza nell'allevare vitelli. Secondo Sky News, il vitello è un maschio e non ha ancora un nome.
I tapir di pianura o sudamericani sono una delle quattro specie riconosciute di tapir, e il più grande mammifero terrestre autoctono dell'Amazzonia. Questi napiri sono considerati vulnerabili dai conservazionisti, poiché la deforestazione e la caccia stanno facendo diminuire il loro numero.