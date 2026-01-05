Primo grande cambiamento nella classifica tennistica WTA, con Amanda Anisimova che supera Coco Gauff tra le prime tre

HQ

Stiamo solo iniziando la prima settimana completa del 2025, ma c'è già stato un cambiamento significativo nella classifica del tennis femminile, con le numeri 3 e 4 al mondo che si sono scambiate le posizioni. Lunedì 5 gennaio, con l'aggiornamento delle classifiche, Amanda Anisimova sale al terzo posto, il suo massimo in carriera, mentre la connazionale Coco Gauff scende al quarto posto nel ranking WTA.

Questa settimana non sono stati assegnati nuovi punti, ma alcuni punti sono stati persi: Gauff ha vinto 500 punti nella United Cup lo scorso anno (rappresentando la squadra USA), punti che ora ha perso, passando da 6.763 a 6.273. Anisimova rimane a 6.287.

Gauff, 21 anni, ha vinto il Roland Garros e ha raggiunto le semifinali degli Australian Open lo scorso anno. Potrebbe tornare tra le prime tre la prossima settimana, se la squadra USA difenderà il titolo della United Cup. Gauff ha perso contro Jessica Bouzas lunedì, ma Taylor Fritz ha salvato una palla match e la coppia di doppio, composta da Christian Harrison e dalla stessa Gauff, ha finito per dare la vittoria al Team USA contro la Team Spain.

Al momento, però, Anisimova, tre anni più grande di Gauff, diventa la terza giocatrice nata negli anni 2000 a raggiungere le prime tre in WTA, dopo Swiatek e Gauff (e Alcaraz e Sinner che contano anche le classifiche ATP). Gauff, tuttavia, rimane la più giovane giocatrice ad essere stata la numero 2 del mondo, essendo nata nel 2004.