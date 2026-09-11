Primo incidente a Madring durante le prove di Formula 2, bandiera rossa quando la vettura ha preso fuoco

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Il circuito di Formula 1 di Madrid è stato definito dai piloti difficile , duro e persino rischioso, e nel primo giorno del Gran Premio di Spagna abbiamo già avuto un grave incidente, anche se fortunatamente senza feriti. È successo durante la sessione di prove libere (l'unica) per la Formula 2, quando il pilota thailandese Tasanapol "Tern" Inthraphuvasak ha avuto un incidente e il relitto è stato avvolto dalle fiamme, il che ovviamente ha causato la prima bandiera rossa del weekend.

Per fortuna, il pilota ventunenne è uscito da solo dalla vettura senza ferite, ma dimostra quanto sia spietato il circuito. Molti piloti hanno fatto notare che c'è poco spazio tra la pista e i muri, e con molte curve ad alta velocità lo paragonano a Jeddah.

Finora, nelle prime prove libere di Formula 1, George Russell è stato il più veloce con gomme morbide. Un'altra prova libera inizierà alle 16:00 CEST, e le qualifiche si terranno domani sabato alle 16 CEST, alle 15 BST.