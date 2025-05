Primo pontefice degli Stati Uniti: Robert Prevost eletto papa Leone XIV Un missionario poco conosciuto di Chicago prende il pontificato concentrandosi sull'unità e la giustizia sociale.

Ora sappiamo che il cardinale Robert Prevost, un missionario poco conosciuto di Chicago con profonde radici in Perù, è stato eletto Papa Leone XIV, segnando la prima volta che un americano ha guidato la Chiesa cattolica. La sua elezione a sorpresa il secondo giorno del conclave segna la continuità con l'agenda riformista di Francesco, sottolineando la giustizia sociale e l'impegno con il mondo moderno. In basso, il momento che mostra la sua prima apparizione dal balcone della Basilica di San Pietro. Città del Vaticano, Italia 03.03.2025:Il cardinale Robert Prevost, davanti all'immagine di Maria Madre, guida i fedeli nella recita del Santo Rosario per Papa Francesco davanti alla Basilica di San Pietro // Shutterstock