Primo sguardo a Jennifer Love Hewitt in So cosa hai fatto l'estate scorsa

So cosa hai fatto l'estate scorsa ha spaventato la gente sin da quando è stato presentato per la prima volta nel 1997, e un sequel è stato rilasciato l'anno successivo. Da allora, si è parlato di sequel e reboot di tanto in tanto, e nel 2021 Amazon ha finalmente rilasciato una serie TV sul franchise.

Ora è il momento per un nuovo gruppo di giovani di comportarsi in modo sconsiderato e di essere uccisi uno per uno mentre un sequel viene rilasciato a luglio. Per la maggior parte, vedremo un nuovo cast, ma sia Jennifer Love Hewitt che Freddie Prinze Jr. (le cui carriere sono decollate con il primo film) stanno riprendendo i loro ruoli classici.

Tramite Instagram, People ora ci permette di dare un'occhiata sia al nuovo cast, ma anche all'aspetto di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nel film, che si chiamerà anche So cosa hai fatto l'estate scorsa. Dai un'occhiata al post qui sotto.