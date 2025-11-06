Primo sguardo a Stranger Things: Tales from '85, la serie animata che continuerà la fantasia degli anni '80 su Netflix

Mancano meno di tre settimane all'inizio della fine per Stranger Things, con la premiere della prima parte della quinta e ultima stagione della serie su Netflix.

Ma il gigante dello streaming è tutt'altro che pronto a dire addio definitivo alle migliori serie del suo catalogo, e sapevamo da tempo che ci sarebbero state altre storie nella città immaginaria di Hawkins, e Stranger Things: Tales from '85 è la prima che vedremo.

Il debutto è previsto per il 2026, in una data ancora da definire, Stranger Things: Tales from '85 esplora storie inedite del cast di Stranger Things che hanno avuto luogo tra la seconda stagione e l'inizio della terza.

Netflix ha pubblicato oggi un video con l'annuncio ufficiale della serie, in cui i fratelli Duffer parlano del loro desiderio di esplorare nuove trame in Stranger Things in modi che non sarebbero possibili in live-action, dandogli al contempo quella sensazione di nostalgia dei cartoni animati dell'epoca. Dai un'occhiata qui sotto.