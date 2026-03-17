Primo Stand 2026: Bilibili Gaming e G2 Esports iniziano le campagne con vittorie

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Il primo torneo internazionale della stagione competitiva League of Legends è iniziato, dato che ieri è iniziato l'evento First Stand 2026 con le sue prime partite. Questo torneo riunisce gli attuali vincitori regionali per un evento di breve durata in cui c'è una fase a gironi vivace e poi una breve parte di playoff. In effetti, il formato è strutturato in modo tale che già due squadre siano a rischio di essere eliminate, nonostante finora si siano svolte solo due partite.

Le partite di lunedì hanno visto le prime partite del Gruppo A in esame, in cui abbiamo visto Bilibili Gaming riuscire a resistere a FearX in una partita combattuta 3-2, mentre G2 Esports ha annientato Secret Whales in modo 3-0. Questo risultato significa che Bilibili Gaming e G2 Esports presto si contenderanno il primo dei quattro posti playoff, mentre FearX e Secret Whales si combinano per evitare l'eliminazione, con il perdente di questa partita che viene eliminato e eliminato dal torneo.

Non avremo risposte su questi prossimi incontri per qualche giorno, poiché le partite di martedì ruotano attorno al Gruppo B. Per quanto riguarda chi giocherà, gli incontri sono stabiliti come segue.