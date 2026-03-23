Primo Stand 2026: Bilibili Gaming sconfigge G2 Esports sollevando il primo trofeo della stagione

HQ

Per molto, molto tempo, le squadre League of Legends di maggior successo sulla scena globale tendevano a richiamare l'Asia, in particolare la Cina e la Corea del Sud. Si è arrivati a un punto in cui, in vista dei tornei internazionali, ci aspettiamo che le squadre LCK e LPL escano vincenti, incluso il primo torneo della stagione 2026, ovvero First Stand.

Tuttavia, una nuova narrazione era quasi stata scritta. Il rappresentante della LEC, G2 Esports, ha avuto un percorso impressionante nel torneo principale ed è riuscito a raggiungere la finale. Qui, G2 Esports si è trovato ancora una volta contro Bilibili Gaming della LPL (Bilibili ha sconfitto G2 nella finale del Gruppo A per 3-0), dove, nonostante la vittoria di una mappa, alla fine non è riuscito a gestire gli affari e ha perso 3-1.

Sì, così vicino eppure così lontano per la LEC. Il primo grande trofeo della stagioneLeague of Legends 2026 sarà in Cina con laBilibili Gaming, con la squadra che porterà a casa anche un piacevole premio in denaro di 250.000 dollari. Anche se avrà voluto il trofeo per sé, questo sicuramente prepara G2 Esports a una stagione promettente nella LEC e nei prossimi tornei internazionali, che siano MSI o Mondiali.

Il risultato di ieri ti ha sorpreso in qualche modo?