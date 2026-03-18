Primo Stand 2026: Gen.G Esports e Lione ottengono le prime vittorie all'evento League of Legends

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Ieri abbiamo riportato le prime partite che si sono svolte nel torneo internazionale inizialeLeague of Legends della stagione 2026, e ora possiamo approfondire questo aspetto discutendo del prossimo turno di incontri al First Stand 2026.

Il Gruppo B è iniziato e due squadre hanno iniziato i loro tornei con vittorie, mentre due organizzazioni ora si contendono l'eliminazione. Gen.G Esports ha sconfitto JD Gaming 3-0 e Lyon ha superato Loud in un match combattuto 3-2. Ora, sia JD Gaming che Loud si sfideranno per evitare l'eliminazione, mentre Gen.G Esports e Lyon si sfidano per assicurarsi il primo dei due posti playoff del Gruppo B.

Gli incontri di oggi (il 18 marzo) vedranno un ritorno al Gruppo A per la finale del Upper Bracket e la semifinale del Lower Bracket. Il primo vedrà Bilibili Gaming e G2 Esports sfidarsi per il primo posto playoff dal gruppo, mentre il secondo vedrà FearX e Secret Whales competere per evitare di essere eliminati.

Prevedetevi che l'azione inizi questo pomeriggio dalle 13:00 GMT/14:00 CET.