Primo Stand 2026: Gen.G Esports e Lione ottengono le prime vittorie all'evento League of Legends
Altre due squadre stanno ora combattendo l'eliminazione.
Ieri abbiamo riportato le prime partite che si sono svolte nel torneo internazionale inizialeLeague of Legends della stagione 2026, e ora possiamo approfondire questo aspetto discutendo del prossimo turno di incontri al First Stand 2026.
Il Gruppo B è iniziato e due squadre hanno iniziato i loro tornei con vittorie, mentre due organizzazioni ora si contendono l'eliminazione. Gen.G Esports ha sconfitto JD Gaming 3-0 e Lyon ha superato Loud in un match combattuto 3-2. Ora, sia JD Gaming che Loud si sfideranno per evitare l'eliminazione, mentre Gen.G Esports e Lyon si sfidano per assicurarsi il primo dei due posti playoff del Gruppo B.
Gli incontri di oggi (il 18 marzo) vedranno un ritorno al Gruppo A per la finale del Upper Bracket e la semifinale del Lower Bracket. Il primo vedrà Bilibili Gaming e G2 Esports sfidarsi per il primo posto playoff dal gruppo, mentre il secondo vedrà FearX e Secret Whales competere per evitare di essere eliminati.
Prevedetevi che l'azione inizi questo pomeriggio dalle 13:00 GMT/14:00 CET.