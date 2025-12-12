Primož Roglič inseguirà il quinto titolo da record della Vuelta a España nel 2026

HQ

Primož Roglič, il ciclista sloveno vincitore di quattro Vuelta a España nel 2019, 2020, 2021 e 2024, non sta pensando al ritiro, nonostante la sua età (compì 36 anni a ottobre) e le prestazioni in calo al Tour de France. Tuttavia, parlando all'evento di lancio della Red Bull a Maiorca (tramite Cycling Weekly), Roglič ha detto di sperare di correre per "altri 10 anni": "Finché sentirò quella fame, o finché mi renderà felice alla fine - perché devo essere felice e devo godermelo - continuerò".

"Quando hai 10 anni o chissà cosa, competitività e determinazione sono tutto ciò di cui hai bisogno, e sono ancora dentro di me. Ti svegli e vuoi fare di tutto per essere il migliore", ha aggiunto il pilota della Red Bull Hora, sottolineando il suo desiderio di vincere un quinto titolo da record nel Tour spagnolo. Nessuno ha vinto cinque Vuelta, e attualmente è a pari merito con Roberto Heras come ciclista con più vittorie nella competizione.

Roglic ha dato priorità alla partecipazione alla Vuelta il prossimo anno, quindi perderà il Tour de France, probabilmente rinunciando al sogno di vincere il Tour de France: "Se potessi scegliere una gara da vincere, firmerei per il Tour de France. Non è un segreto. Ma la realtà è un'altra", ammise, riflettendo sulle sue opzioni (e sul fatto che è improbabile che Tadej Pogacar partecipi alla Vuelta). "Se sono secondo nella classifica generale del Tour o vinco la Vuelta, so cosa scelgo. Vinco la Vuelta. È semplice."

Alcuni giorni prima, parlando a Eurosport, aveva parlato della sua "ossessione": "In una certa misura, devi essere ossessionato, per riuscire a mettere quel piccolo impegno in più che ti permette di essere il migliore. Ma affronto questa sfida con calma".