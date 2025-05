Prince of Persia: The Lost Crown ora ha oltre 2 milioni di giocatori

HQ

Ubisoft non è rimasta particolarmente colpita dagli sforzi commerciali di Prince of Persia: The Lost Crown, arrivando al punto di inviare il team di sviluppo a lavorare su altri progetti e di abbandonare ulteriori supporti per il gioco. Tutto questo mentre coloro che avevano giocato al gioco lo consideravano piuttosto bene.

Quindi, se questa era la posizione di Ubisoft, che tipo di numeri ha messo a segno il gioco? Molto recentemente è stato affermato che The Lost Crown ha superato i due milioni di giocatori, dimostrando che il gioco ha impiegato circa 16 mesi per raggiungere questa cifra. Non c'è alcun riferimento alle copie vendute, ma tradizionalmente i giocatori totali non si allineano direttamente con le copie vendute, quindi si deve presumere che le cifre di vendita siano ancora inferiori ai due milioni.

Vale anche la pena notare che da allora il gioco è diventato disponibile su una manciata di servizi in abbonamento come Game Pass, che senza dubbio farà salire un po' le cifre dei giocatori.

