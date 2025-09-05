Prince of Persia: The Lost Crown supera i tre milioni di giocatori

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown non ha avuto affatto il più gentile dei cicli di vita. Il gioco Metroidvania è stato lanciato con ottime recensioni e impressioni dei fan e aveva in programma una discreta gamma di supporto post-lancio, ma subito dopo l'arrivo Ubisoft ha sostanzialmente staccato la spina al gioco e ha assegnato gli sviluppatori ad altri progetti.

Tuttavia, da quel giorno, il gioco ha continuato a riscuotere successo, poiché a maggio ha superato i due milioni di giocatori totali, con oltre un milione di download anche dalla nuova versione mobile, e ora ha raggiunto un altro grande traguardo.

Ubisoft conferma che The Lost Crown ha ormai superato i tre milioni di giocatori, un'impresa che ha raggiunto in poco più di 18 mesi.

Per quanto riguarda il futuro degli sviluppatori, Ubisoft Montpellier era lo studio principale su The Lost Crown e ora sono stati assegnati a lavorare sul ritorno di Rayman con Ubisoft Milan. Forse questo significa che la loro esperienza Metroidvania non andrà sprecata...?