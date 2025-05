Prince of Persia: The Lost Crown supera il milione di download su dispositivi mobili

HQ

La storia di Prince of Persia: The Lost Crown e del suo principale studio di sviluppo Ubisoft Montpellier è stata triste da seguire. Il gioco è stato lanciato all'inizio del 2024 e ha ottenuto un forte consenso della critica, ma alla fine vendite mediocri, e questo alla fine ha visto il team di sviluppo passare ad altri progetti e sostanzialmente porre fine al supporto per il titolo. Di recente, The Lost Crown ha superato i due milioni di giocatori per poi debuttare anche su mobile, e chiaramente quest'ultimo punto è stato molto fruttuoso per il gioco.

Il lancio su dispositivi mobili è avvenuto solo a metà aprile e, circa un mese dopo, Ubisoft sta già segnalando che il Metroidvania ha superato il milione di download. È improbabile che questo significhi molto per il gioco a questo punto, ma dimostra che l'interesse per le nuove avventurePrince of Persia è ancora molto presente.

Hai già giocato a The Lost Crown e, in caso contrario, assicurati di leggere la nostra recensione.