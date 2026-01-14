Prince of Persia: The Sands of Time Remake Valutato da ESRB

HQ

Anche se sapevamo da tempo che Prince of Persia: The Sands of Time Remake puntava a un rilascio relativamente presto, dato che Ubisoft apparentemente vuole ancora che venga pubblicato in questo anno finanziario, quella speranza sembrava svanire giorno dopo giorno. Senza un gameplay adeguato mostrato o qualcosa di simile, i fan cominciavano a perdere la speranza.

Ma ora possiamo riattivare i generatori di copium, dato che è stato avvistato un nuovo segno di vita per il remake. Prince of Persia: The Sands of Time Remake si è trovato sul sito ESRB, ha ricevuto una valutazione T per Teen dal comitato di valutazione e ha ricevuto un nuovo riassunto da esaminare.

Perché è importante? Beh, spesso un gioco finisce per essere valutato qualche mese prima dell'uscita o più o meno in quel periodo. Questo significa che, si spera, presto potremmo vedere prove più solide che la liberazione di Prince of Persia: The Sands of Time Remake è all'orizzonte.

Il riassunto sopra citato del gioco e della sua valutazione è il seguente: "Prince of Persia: The Sands of Time Remake è classificato T per Teen dall'ESRB con Sangue, Nudità Parziale, Temi Sessuali e Violenza. Questo è un gioco d'azione e avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di un principe persiano in missione per spezzare una maledizione. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori attraversano ambienti piattaforme, affrontano puzzle con sola, evitano trappole (ad esempio, fosse di punte, lame e seghe montate a parete) e combattono contro soldati maledetti e creature fatte di sabbia. I giocatori usano spade e pugnali per sconfiggere nemici in combattimento corpo a corpo. Le battaglie sono accompagnate da scontri di spade, grida di dolore, schizzi di sangue ed effetti al rallentatore. Una sequenza a scorrimento laterale 2D (cioè la versione originale di Prince of Persia) raffigura pozze di sangue quando il principe viene ucciso. Durante il gioco, i glutei di un personaggio femminile vengono brevemente esposti; lei e il principe vengono mostrati mentre si baciano e si accarezzano a letto (implicando il sesso), anche se angoli di telecamera oscurano seni e genitali, mentre la telecamera sfuma nel nero."

Da lì, non otteniamo molti dettagli sul gioco, ma sembra proprio quello che ci aspetteremo. Speriamo che Ubisoft possa presto offrirci un contenuto sostanziale su The Sands of Time Remake.