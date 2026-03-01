Principali eventi sportivi a marzo 2026: Formula 1, MotoGP, tennis, baseball...

HQ

Marzo è arrivato, la primavera sta per arrivare, le temperature aumentano, e così come il calendario sportivo del 2026, dopo un mese di febbraio segnato dalla neve e dal ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina o del Super Bowl.

Calcio: Coppa d'Asia AFC femminile 2026 - 1-21 marzo

Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells - 4-15 marzo

Baseball: World Baseball Classic - 5-17 marzo

Formula 1: GP d'Australia - 6-8 marzo

Paralimpiadi invernali 2026 - 6-15 marzo

MMA: Holloway vs Oliveira 2 - 7 marzo

Calcio: ottavi di finale di Champions League (annada 1/2) - 10/11 marzo

Calcio: ottavi di finale di Europa League (annada 1/2) - 12 marzo

Football: Ottavi di Conference League (lega 1/2) - 12 marzo

Formula 1: GP di Cina - 13-15 marzo

Curling: Campionato Mondiale Femminile di Curling - 14-22 marzo

Calcio: Coppa d'Africa Femminile - 17 marzo-3 aprile

Calcio: ottavi di finale di Champions League (andata 2/2) - 17/18 marzo

Calcio: ottavi di finale di Europa League (annada 1/2) - 19 marzo

Football: Ottavi di finale della Conference League (lega 1/2) - 19 marzo

Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Miami Open - 18 - 29 marzo

Ciclismo: Milano - San Remo - 21 marzo

MotoGP: GP del Brasile - 20-22 marzo

Pattinaggio artistico: Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico - 24-29 marzo

Baseball: Apertura della stagione della Major League Baseball - 26 marzo-settembre

Football: 26-31 marzo

Calcio: Qualificazione ai Mondiali FIFA (play-off interconfederazioni) Finalissima Argentina vs. Spagna - 27 marzo

Formula 1: GP del Giappone - 27-29 marzo

MotoGP: Gran Premio delle Americhe - 27-29 marzo

Questi sono i principali eventi sportivi di questo mese a livello mondiale, e ecco un'anteprima di ciò che ci aspetta nel 2026, oltre al calendario completo della F1, del calendario MotoGP e della stagione tennistica 2026.