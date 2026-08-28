Print I Love U è una breve avventura horror psicologica che dura circa un quarto d'ora, o venti minuti, per essere completata. È strutturato come una breve storia visiva con personaggi disegnati a mano, scelte e tre mini-giochi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto modesto... Questo è uno di quei piccoli progetti indie che sembrano piuttosto anonimi prima di deragliare e farti innervosire.

La prima cosa che mi colpisce sono le grafiche. Sono... strano. Non in un modo che mi fa venire voglia di buttare il computer dalla finestra, ma piuttosto in modo affascinante e particolare, personale. Print I Love U sembra un gioco che osa essere esattamente ciò che vuole essere, senza preoccuparsi troppo della perfezione tecnica. In realtà qui si addice perfettamente. I personaggi disegnati a mano e la presentazione leggermente ruvida e stravagante rafforzano la sensazione di aver scoperto qualcosa che in realtà non era destinato a te.

Ed è anche la premessa di base stessa che rende tutto così efficace. Senza svelare troppo, la storia inizia con qualcosa che sembra piuttosto innocente: un portatile usato con un precedente proprietario sconosciuto. Al computer c'è uno strano gioco creato per una ragazza di nome Alice, e non passa molto prima che una sensazione di inquietudine si faccia sentire. Non è il tipo di horror in cui il gioco urla costantemente "BOO!" in faccia. Meno male... Invece, lavora con indizi, situazioni strane e una crescente sensazione che qualcosa non va.

C'è anche un senso di tristezza sottostante che fa affondare ancora di più il disagio. Sotto questa strana superficie si cela qualcosa di umano, ed è probabilmente per questo che continuo a pensare al gioco dopo. L'orrore funziona non solo perché qualcosa fa paura, ma perché c'è un peso emotivo dietro.

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I mini-giochi su cui si basa Print I Love U sono semplici, ma nascondono molti segreti. Non sembrano esercizi di riempitivo aggiunti dagli sviluppatori solo per poter elencare "gameplay" sulla pagina Steam; piuttosto, funzionano effettivamente nel contesto in cui vengono utilizzati. Poiché l'intera esperienza è così breve, ti risparmi anche il problema in cui una buona idea viene lentamente consumata da diverse ore di ripetizione.

Questa è forse la più grande forza di Print I Love U. Sa esattamente cosa vuole essere e quando è il momento di fermarsi.

Dopo circa un quarto d'ora, sono rimasto lì a pensare: "Giusto... Che diavolo è stato?" E lo dico come un complimento. Poi ci ho riprovato. Ci sono diversi possibili finali, ma non dirò altro perché rovinerebbe tutto il punto.

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Print I Love U è arrivato dal nulla e mi ha davvero fatto riflettere in una sera di venerdì assolutamente normale. È breve, intenso, personale e a tratti scomodo. Non è un capolavoro, ma non deve esserlo. Invece, è un gioco piccolo, anche se con un grande desiderio di dire qualcosa.