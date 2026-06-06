Prison of Husks sembra un Soulslike degli anni '90, uscirà su PC quest'anno

Il Future Games Show è pieno zeppo di informazioni su nuovi videogiochi e sui prossimi giochi dallo spettro indie fino ad AAA. Un esempio viene da Glass Head Dolls, che è apparso all'evento per presentare un nuovo assaggio del suo nostalgico titolo Soulslike noto come Prison of Husks.

Anche se probabilmente sai cosa aspettarti da un progetto Soulslike al giorno d'oggi, per quanto riguarda il motivo per cui Prison of Husks ha l'etichetta di 'nostalgico', è probabilmente per la presentazione e l'aspetto del progetto, che sembra un titolo degli anni '90 o dei primi anni 2000.

La premessa del gioco è esplorare le terre dell'Altopiano di Lithos, dove l'obiettivo è scoprire perché il regno stia crollando in rovina, il tutto cercando di ritrovare il tuo amore perduto da tempo, che dipende da te per sopravvivere.

Offrendo un combattimento intenso che include sistemi di parata e Anelli e Spille equipaggiabili per ottimizzare il modo di giocare, in un comunicato stampa ci viene detto che "Prison of Husks mira a riconquistare la magia di vagare in un mondo compatto e denso pieno di scorciatoie che si ripetono su se stesse. Scopri segreti in ogni angolo."

Prison of Husks dovrebbe essere lanciato su PC tramite Steam entro la fine dell'anno, con la promessa di un debutto su PlayStation per il gioco. La data esatta di lancio delle due versioni deve ancora essere stata rivelata, ma puoi vedere un nuovo trailer del gioco qui sotto.