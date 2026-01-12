Priyanka Chopra Jonas diventa un esercito di una sola donna assassina di pirati in The Bluff di Prime Video

Gli abbonati di Prime Video presto saranno in serbo per un nuovo film d'azione che senza dubbio coinvolgerà e intratterrà i fan. Conosciuto come The Bluff, questo sarà un progetto incentrato sull'azione che si inserisce nella categoria dell'esercito di un solo uomo, poiché vede una persona superare ostacoli enormi.

Tecnicamente, esercito di una sola donna è forse una descrizione migliore, dato che questo film segue l'eroina di Priyanka Chopra Jonas mentre le viene affidato il compito di difendere la sua isola caraibica da pirati invasori che non vogliono altro che saccheggiare e saccheggiare. Come spesso accade in questo tipo di film, l'eroe non è solo un nessuno qualunque, ma piuttosto un individuo misterioso con un passato mortale...

Con la partecipazione anche dei talenti di Karl Urban e Temuera Morrison, questo film è stato diretto da Frank E. Flowers e scritto da Flowers e Joe Ballarini, e uscirà in Prime Video il 25 febbraio. Mentre potete vedere il teaser trailer del film qui sotto, un trailer più lungo arriverà il 14 gennaio.