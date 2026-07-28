Probabilmente è il Bowser più gustoso del mondo

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Probabilmente l'artista del cioccolato più famoso su Instagram è Amaury Guichon, con poco meno di 19 milioni di follower, noto tra le altre cose per la serie Netflix School of Chocolate. Ora ci è di nuovo con una delle sue tante magnifiche creazioni di cioccolato, e questa volta ha reinventato il più terrificante abitante del Regno dei Funghi: Bowser.

In un post su Instagram che ci lascia allo stesso tempo desiderosi di qualcosa di dolce e impressionati, vediamo come il delizioso cioccolato venga accuratamente trasformato nell'eterno antagonista di Mario. Dai un'occhiata a questo lavoro incredibilmente impressionante e al risultato qui sotto.