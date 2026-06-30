Probabilmente il prossimo Primo Ministro britannico, Andy Burnham, conferma i piani di aprire un Downing Street (n. 10 North

HQ

Sebbene il Primo Ministro rappresenti l'intero Regno Unito, la figura politica ha sede a Londra, vivendo al numero 10 di Downing Street. L'iconica dimora è stata conosciuta come la casa del Primo Ministro per secoli, ma sembra che l'uomo che senza dubbio diventerà il prossimo Primo Ministro, Andy Burnham, intenda rivoluzionare tutto aprendo un No. 10 North a Manchester.

Secondo BBC News, il No. 10 Nord farà parte degli sforzi di Burnham per ridistribuire il potere in tutto il Regno Unito, considerandolo dal candidato Primo Ministro come "il più grande riequilibrio del potere che il nostro paese abbia mai visto".

Considerando che Burnham è cresciuto nel Merseyside e ha ricoperto la carica di sindaco di Manchester per quasi un decennio prima di lasciare l'incarico per condurre la sua campagna a Primo Ministro, non è esattamente una grande sorpresa che stia cercando di consolidare parte di quel potenziale potere in quella che è probabilmente la seconda città dell'Inghilterra. Sebbene i nativi di Birmingham discutano su quest'ultima affermazione, una numero 10 Nord con sede a Manchester renderà certamente molto più difficile discutere contro Manchester come seconda città d'Inghilterra.

Per quanto riguarda i prossimi passi per Burnham, se il Labour decidesse di incoronarlo come loro prossimo leader, potrebbe essere nominato primo ministro tra un paio di settimane, tra inizio o metà luglio. Se ci sarà un contestante, ciò dovrà aspettare che i procedimenti siano conclusi dopo la pausa estiva del Parlamento, con i poteri di Primo Ministro che saranno insediati a settembre.