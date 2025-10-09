Probabilmente non dovrai pulire la tua memoria per giocare Ninja Gaiden 4

HQ

Uno dei titoli più caldi in uscita questo mese è, ovviamente, Team Ninja e l'imminente Ninja Gaiden 4 di Microsoft. Dopo così tanto tempo dal suo predecessore, Ninja Gaiden 3, presentato per la prima volta nel 2012, si presenta come una sorta di soft reboot con un nuovo protagonista di nome Yakumo.

Se non vedi l'ora di giocarci, puoi effettivamente precaricare il gioco in questo momento (grazie a XboxEra) e, grazie a ciò, ora sappiamo quanto è grande... o dovremmo dire piccolo. Perché anche se la versione PC pesa 54,9 gigabyte, la versione Xbox Series S/X pesa solo 36,82 gigabyte, che è piuttosto piccola per gli standard AAA di oggi.

Ninja Gaiden 4 uscirà il 21 ottobre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Sarà inoltre incluso nel Game Pass dal giorno dell'apertura.