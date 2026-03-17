Problemi per Alcaraz: potrebbe affrontare la giovane stella Joao Fonseca al Miami Open

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Il sorteggio del Miami Open è stato particolarmente sfortunato per Carlos Alcaraz e João Fonseca, poiché entrambi si affronteranno al secondo turno. Il numero 1 al mondo arriva dalla sua prima sconfitta dell'anno contro Daniil Medvedev in semifinale di Indian Wells, mentre Fonseca è stato sconfitto dalla futura vincitrice Jannik Sinner la scorsa settimana, in due tie-break molto combattuti.

Per vedere quella partita, però, Fonseca deve prima vincere la sua partita contro l'ungherese Fabian Marozsan, classificato 46° nel mondo. Fonseca, ora classificata 39ª al mondo, è considerata la favorita: vincitrice delle Next-Gen ATP Finals 2024, vincitrice della Swiss Indoor ATP 500 nell'ottobre 2025 e del Rio Open ATP 500 il mese scorso.

Se Fonseca vincerà la sua partita degli ottavi contro Marozsan (domani 18 marzo alle 16:00 CET, se il tempo lo permette in Florida), giocherà contro Alcaraz venerdì o sabato al secondo turno.

Se ciò accadrà, sarà il primo duello tra Alcaraz, 22 anni, e Fonseca, 19 anni, ma probabilmente il primo di molti, dato che alcuni esperti si aspettano che Fonseca diventi uno dei migliori giocatori dello sport, persino acclamato da alcuni come il miglior giovane in grado di sfidare il dominio di Alcaraz e Sinner.

L'anno scorso, Alcaraz è stato sconfitto nella sua prima partita al Miami Open da David Goffin, quindi difenderà solo quei 10 punti. Il Miami Open è stato il primo Masters 1.000 vinto da Alcaraz, nel 2022.