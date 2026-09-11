Professor Layton and the Curious Village è in fase di ricostruzione, con piani per il lancio nel 2027

Come parte del Nintendo Direct trasmesso all'inizio di questa settimana, lo sviluppatore Level-5 è apparso per condividere la data di lancio ufficiale e definitiva di Professor Layton and the New World of Steam, con l'atteso prossimo capitolo della serie di misteri puzzle che arriverà già a dicembre.

Si scopre che ci sono ancora altre avventure del Professor Layton all'orizzonte, come in una presentazione di Level-5 che è stato rivelato un remake per Professor Layton e il Villaggio Curioso. A differenza di Professor Layton e il Nuovo Mondo del Vapore, di cui siamo a conoscenza da un bel po' di tempo, questo remake dovrebbe arrivare in tempi molto più tempestivi, dato che la finestra di uscita legata al remake di Professor Layton e il Villaggio Curioso è prevista per qualche momento nel 2027.

Guardando alle piattaforme, il gioco arriverà su PC, PS5 e sia su Nintendo Switch 1 che 2. Per quanto riguarda ciò che questo remake offrirà ai fan oltre alla conservazione della storia e degli enigmi, ci è stato detto che introdurrà grafica 3D reinventata con maggiore profondità e dettagli, oltre a cutscene animate migliorate in risoluzione più alta e in formato widescreen.

Mentre aspettiamo che la data di lancio ufficiale venga condivisa da Level-5, potete vedere qui sotto il trailer di annuncio di Professor Layton e il remake di Curious Village.