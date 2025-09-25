Professor Layton and the New World of Steam è stato ritardato

HQ

Lo sviluppatore Level 5 ha recentemente annunciato che il suo atteso prossimo capitolo della serie Professor Layton non verrà lanciato nel 2025 come previsto. Si è verificato un ritardo che ha spinto il gioco in una finestra di lancio del 2026, il tutto come parte di uno sforzo per garantire che venga consegnata la migliore versione del gioco.

"Level 5 Inc. desidera iniziare offrendo le sue sincere scuse a tutti i fan che non vedevano l'ora che uscisse Professor Layton and the New World of Steam. Sebbene l'uscita fosse originariamente prevista per il 2025, al fine di fornire il gioco nella migliore forma possibile, il lancio è stato riprogrammato per il 2026".

Lo sviluppatore conclude con: "Siamo profondamente dispiaciuti per qualsiasi inconveniente che questo ritardo possa causare e apprezziamo molto la vostra comprensione e il vostro continuo supporto".

Con il ritardo, è arrivato un nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui sotto.