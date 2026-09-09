Professor Layton and the New World of Steam sarà lanciata a dicembre

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Come parte del Nintendo Direct in corso, lo sviluppatore Level-5 era presente per condividere un aggiornamento sul prossimo capitolo della saga del Professor Layton. Esatto, Professor Layton and the New World of Steam è apparso, dove è stata condivisa la data di lancio definitiva del gioco.

In arrivo sia su Nintendo Switch 1 che 2, l'atteso gioco mistero e puzzle debutterà già dal 10 dicembre 2026, il che significa che potrai vivere un'altra avventura con il detective con cilindro prima della fine dell'anno.

Per quanto riguarda le differenze tra le edizioni Switch 1 e 2 del gioco deve ancora essere confermato, ma avremo risposte a breve, dato che il lancio è tra pochi mesi.

Prenderai una copia di Professor Layton and the New World of Steam ?