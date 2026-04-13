Professor Layton and the New World of Steam verrà lanciato anche su PC e PS5

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Abbiamo seguito lo sviluppo di Professor Layton and the New World of Steam da un po' di tempo, con nuove promesse che il gioco avrebbe debuttato quest'anno. Anche se ciò è ancora così, non conosciamo ancora una data di uscita precisa, nonostante un recente trailer abbia comunque portato alcune notizie molto promettenti.

Come parte di un recente evento Level-5, è stato confermato che Professor Layton and the New World of Steam è ancora previsto per un lancio più avanti nel 2026 e che questo arrivo sarà accompagnato non solo da una versione Switch del gioco, ma anche da un'edizione PC e una PS5.

Questo è stato menzionato in un nuovo trailer del gioco, che presenta un altro anticipo di cosa aspettarsi. Puoi vedere questo ultimo assaggio del gioco qui sotto, tutto in vista dell'arrivo finale in futuro.